"Грузинська мрія" вимагає оголосити неконституційними три найбільші опозиційні партії

Спікер парламенту Грузії Шалва Папуашвілі заявив, що керівна партія "Грузинська мрія" подає позов до Конституційного суду з метою визнання трьох найбільших опозиційних партій незаконними.

Його слова наводить "Эхо Кавказа", передає "Європейська правда".

У вівторок, 28 жовтня, Папуашвілі зазначив, що позов вимагає від суду заборонити діяльність "Коаліції за зміни", "Єдиного національного руху" та блоку "Сильна Грузія", які дотримуються прозахідних поглядів.

За словами спікера, три партії становлять "реальну загрозу конституційному ладу".

"Докази підтверджують, що відповідні політичні партії практично в безперервному режимі відкидають як внутрішню, так і зовнішньополітичну легітимність чинного уряду і керівної партії, а значить – і їх конституційність", – заявив він.

Як писали, прем'єр-міністр Грузії Іраклій Кобахідзе наприкінці вересня заявив, що у жовтні до Конституційного суду країни буде подано позов про визнання неконституційними партій, які входять до опозиційної коаліції "Національний рух".

"Єдність-Національний рух" – коаліція прозахідних політичних партій у Грузії, до якої входять "Єдиний національний рух", "Стратегія Агмашенебелі" та "Європейська Грузія".

Обіцянка притягти до відповідальності представників колишньої влади стала центральною у передвиборчій кампанії "Грузинської мрії" минулого року. У партії також обіцяли заборонити "Нацрух" та інші потенційно пов'язані з ним сили.

Опозиція у відповідь стверджувала, що "Грузинська мрія" та Бідзіна Іванішвілі відкрито говорять про репресії і мають намір знищити інакомислення в країні.

У березні проросійська влада Грузії повторно пообіцяла визнати партію "Єдиний національний рух" неконституційною.