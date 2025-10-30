Євродепутатка: заборона опозиційних партій в Грузії обов'язково викличе відповідь з боку ЄС

Депутатка Європарламенту Раса Юкнявічене прогнозує, що з боку ЄС обов’язково надійде відповідь, якщо Грузія піде на заборону опозиційних партій.

Про це повідомляє проєкт SOVA, пише "Європейська правда".

Юкнявічене зазначила, що йдеться про спробу через Конституційний суд ліквідувати три опозиційні партії.

"Заборона опозиційних партій обов'язково викличе відповідну реакцію з боку Європейського Союзу, включаючи можливе призупинення безвізового режиму", – заявила вона в інтерв'ю телекомпанії Pirveli.

"Коли ми говоримо про "Грузинську мрію", слово демократія взагалі втрачає сенс", – додала вона, відзначивши, що ситуація "вкрай сумна" і стрімко погіршується.

Юкнявічене підкреслила, що Грузія все більше стає схожою на Білорусь, що призведе до трагічних наслідків для країни.

30 жовтня "Грузинська мрія" подала до Конституційного суду позов з вимогою заборонити три опозиційні партії: "Національний рух", "Сильна Грузія – Лело", "Коаліція за зміни".

У ПАРЄ застерегли Грузію від встановлення "однопартійної диктатури".

Обіцянка притягти до відповідальності представників колишньої влади стала центральною у передвиборчій кампанії "Грузинської мрії" минулого року. У партії також обіцяли заборонити "Нацрух" та інші потенційно пов'язані з ним сили.