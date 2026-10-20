"Санкції не скасовуються": у США деталізували плани виведення з тіні підсанкційних танкерів

Адміністрація Трампа дозволить продаж нафтових танкерів, що перебувають під санкціями, щоб надати цим суднам можливість легально перевозити нафту.

Як пише "Європейська правда", про це заявив міністр енергетики США Кріс Райт, його цитує агентство Bloomberg.

За словами Райта, уряд США співпрацює з інвесторами, які купують виведені з експлуатації танкери, що перебувають під санкціями, відновлюють їх і використовують для перевезення нафти, яка не підпадає під санкції.

"Ми переведемо частину суден із того, що я називаю "флотом поганих хлопців", до "флоту хороших хлопців". Вони більше не перевозитимуть нафту, на яку накладено санкції", – зазначив Райт у понеділок на заході компанії Citadel Securities у Нью-Йорку.

Заява Райта є першим детальним публічним поясненням адміністрації Трампа щодо використання танкерів, на які накладено санкції, у рамках зусиль з розширення парку суден, доступних для перевезення нафти, та відновлення поставок, перерваних через війну в Ірані та фактичне закриття Ормузької протоки.

Адміністрація Трампа проводить процедуру затвердження для надання суднам легального статусу, зазначив Райт. Він відкинув припущення, що США просто знімають санкції з танкерів, які перевозили нафту з таких країн, як Росія чи Іран.

"Ми перетворюємо "темні" танкери на легальні. Ніякого зняття санкцій немає", – сказав Райт.

За оцінками Райта, у світовому "тіньовому флоті" танкерів, що перебувають під санкціями, налічується близько 1 600 суден. Зусилля адміністрації Трампа з перетворення їх на законні судна можуть у підсумку додати "десятки" або навіть "сотні" танкерів до легального флоту, зазначив він.

Раніше агентство Reuters повідомило, що адміністрація Трампа розглядає можливість послаблення санкцій проти суден так званого "тіньового флоту", які перевозили нафту та нафтопродукти, зокрема, з Росії, Ірану та Венесуели.

Як повідомлялося, ЄС має намір розширити свою військово-морську місію в Середземному морі з метою протидіяти "тіньовому флоту" Росії.