ЗМІ: ЄС розширює місію в Середземномор’ї для боротьби з "тіньовим флотом" РФ

ЄС має намір розширити свою військово-морську місію в Середземному морі з метою протидіяти "тіньовому флоту" Росії та захистити підводну інфраструктуру.

Про це пише Euronews з посиланням на проєкт Ради ЄС, повідомляє "Європейська правда".

Згідно з проєктом, термін діяльності місії під кодовою назвою EUNavfor Med Irini буде продовжений до 31 березня 2029 року.

Ця місія була створена у 2020 році для забезпечення дотримання ембарго ООН на постачання зброї до Лівії. Вона мала б завершитись у березні 2027 року. Втім, Єврокомісія планує її продовження ще на два роки з бюджетом у розмірі 16,88 млн євро, одночасно значно розширивши сферу її діяльності.

У червні верховна представниця ЄС із закордонних справ та політики безпеки Кая Каллас заявила, що операція змінила свої правила застосування сили та почала проводити огляд суден, які підозрюються у приналежності до російського "тіньового флоту".

У переглянутому мандаті обмеження діяльності російського "тіньового флоту" чітко визначено як одне із завдань операції. У тексті також приділяється більша увага оцінці морської обстановки, зокрема виявленню та моніторингу незаконної діяльності та загроз безпеці й економічним інтересам ЄС.

Посли ЄС схвалили мандат місії у середу, 30 вересня. Офіційне ухвалення очікується на засіданні міністрів економіки та фінансів 9 жовтня, після чого він буде опублікований офіційно.

Нагадаємо, на початку серпня місія Irini здійснила огляд танкера Toa Payoh, що належить до так званого "тіньового флоту" Росії, з метою перевірки його національної приналежності та реєстрації під прапором.

Раніше Франція оштрафувала на мільйон євро затриманий у травні танкер Tagor "тіньового флоту" РФ. Щодо ще одного такого судна триває розслідування.