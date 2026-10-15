Reuters: США хочуть послабити санкції проти суден "тіньового флоту"

Адміністрація Дональда Трампа розглядає можливість послаблення санкцій проти суден так званого "тіньового флоту", які перевозили нафту та нафтопродукти, зокрема, з Росії, Ірану та Венесуели.

Про це повідомляє агентство Reuters, пише "Європейська правда".

Мета такого кроку – знизити світові ставки на вантажні перевезення, які сягнули рекордних показників, повідомив у середу американський посадовець.

Ці обговорення відбуваються за кілька днів після того, як президент США Дональд Трамп тимчасово скасував санкції щодо російського дизельного пального.

За словами американського посадовця, нові переговори стосуються можливості дозволити перевезення "легальної нафти" на суднах, проти яких раніше запровадили санкції. Йдеться про нафту та нафтопродукти, які не підпадають під санкції Вашингтона, а не про російську чи іранську нафту, щодо яких діють обмежувальні заходи.

Мета полягає в тому, щоб збільшити обсяги експорту нафтопродуктів і сирої нафти з Перської затоки, зазначив посадовець.

За даними дослідницької компанії Energy Aspects, міністр енергетики США Кріс Райт заявив у відеозверненні до учасників Всесвітнього нафтового конгресу в Ер-Ріяді цього тижня, що адміністрація обговорює можливість послаблення санкцій проти суден "тіньового флоту". За його словами, це має допомогти знизити рекордні ставки на вантажні перевезення, які скоротили попит на американську нафту.

Фрагменти виступу оприлюднили в соціальних мережах, однак Reuters не вдалося отримати повне відео або стенограму виступу. У Міністерстві енергетики США повідомили, що ці матеріали недоступні.

Компаніям, які захочуть використовувати судна під санкціями, доведеться звертатися по дозвіл до Міністерства фінансів США, повідомив американський посадовець.

У Міністерстві енергетики США заявили, що будь-яке рішення про послаблення санкцій проти "тіньового флоту" не допоможе Росії перевозити нафту чи нафтопродукти.

Високі ціни на нафту й пальне становлять ризик для Трампа напередодні проміжних виборів до Конгресу США, які відбудуться 3 листопада. Санкції щодо російського дизельного пального Трамп скасував до 7 квітня.

Як повідомлялося, ЄС має намір розширити свою військово-морську місію в Середземному морі з метою протидіяти "тіньовому флоту" Росії.

Тим часом голова зовнішньополітичної служби ЄС Кая Каллас попереджає про загрозу розливу нафти біля європейських берегів, спричиненого "тіньовим флотом" Росії.