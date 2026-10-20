"Санкции не отменяются": в США уточнили планы вывода из тени танкеров под санкциями

Администрация Трампа разрешит продажу нефтяных танкеров, подпадающих под санкции, чтобы дать этим судам возможность легально перевозить нефть.

Как пишет "Европейская правда", об этом заявил министр энергетики США Крис Райт, его цитирует агентство Bloomberg.

По словам Райта, правительство США сотрудничает с инвесторами, которые покупают выведенные из эксплуатации танкеры, находящиеся под санкциями, восстанавливают их и используют для перевозки нефти, не подпадающей под санкции.

"Мы переведем часть судов из того, что я называю "флотом плохих парней", в "флот хороших парней". Они больше не будут перевозить нефть, на которую наложены санкции", – отметил Райт в понедельник на мероприятии компании Citadel Securities в Нью-Йорке.

Заявление Райта является первым подробным публичным разъяснением администрации Трампа относительно использования танкеров, на которые наложены санкции, в рамках усилий по расширению парка судов, доступных для перевозки нефти, и возобновлению поставок, прерванных из-за войны в Иране и фактического закрытия Ормузского пролива.

Администрация Трампа проводит процедуру утверждения для придания судам легального статуса, отметил Райт. Он отверг предположение, что США просто снимают санкции с танкеров, которые перевозили нефть из таких стран, как Россия или Иран.

"Мы превращаем "темные" танкеры в легальные. Никакого снятия санкций нет", – сказал Райт.

По оценкам Райта, в мировом "теневом флоте" танкеров, находящихся под санкциями, насчитывается около 1 600 судов. Усилия администрации Трампа по превращению их в законные суда могут в итоге добавить "десятки" или даже "сотни" танкеров к легальному флоту, отметил он.

Ранее агентство Reuters сообщило, что администрация Трампа рассматривает возможность ослабления санкций против судов так называемого "теневого флота", которые перевозили нефть и нефтепродукты, в частности, из России, Ирана и Венесуэлы.

Как сообщалось, ЕС намерен расширить свою военно-морскую миссию в Средиземном море с целью противодействия "теневому флоту" России.