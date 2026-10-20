"Альтернатива для Німеччини" заявила про хакерську атаку на її електронну пошту

Ультраправа партія "Альтернатива для Німеччини" ("АдН") підтвердила, що стала мішенню хакерської атаки, яка призвела до витоку 421 000 електронних листів з її поштових акаунтів.

Про це у партії повідомили на запит німецьких ЗМІ, інформує Der Spiegel, передає "Європейська правда".

"АдН" підтвердила, що дані з її поштових скриньок були викрадені під час хакерської атаки минулого місяця.

"У вересні 2026 року сталася хакерська атака на хостинг-провайдера нашої партії, під час якої, судячи з усього, були незаконно скопійовані частини кількох поштових скриньок – більшість із яких не використовувалися вже роками", – повідомили в партії.

Невідомі особи опублікували в інтернеті близько 421 000 електронних листів партії. Наразі невідомо, чи є ці листи справжніми, а їх вміст знаходиться на окремому сервері.

Як стверджується, йдеться про дані з десяти поштових скриньок, серед яких – обліковий запис на ім’я колишнього лідера партії "АдН" Александра Гауланда, а також обліковий запис, який партія раніше вказувала як контактну адресу федерального виконавчого офісу.

Згідно з інформацією німецьких ЗМІ, також були оприлюднені електронні листи, які, як стверджується, належать лідерці "Альтернативи для Німеччини" Аліс Вайдель, хоча, ймовірно, її власний електронний акаунт не був зламаний. За даними партії, поточні електронні поштові скриньки федерального осередку "АдН" не постраждали.

Там зазначили, що атаку було швидко виявлено та зупинено, а всіх причетних користувачів було поінформовано.

"Зараз перевіряється інформація про оприлюднення в інтернеті, ймовірно, частини цих даних", – йдеться у заяві партії. Першу оцінку ситуації можна буде надати лише після завершення цієї перевірки.

Нагадаємо, у жовтні Японія екстрадувала до Німеччини одного з імовірних лідерів російського хакерського угруповання Qilin, яке вимагало сотні мільйонів доларів.

У вересні невелика французька комуна у Бургундії скаржилася, що за лише один тиждень зазнала сотень тисяч кібератак – у більшості випадків схоже, що зловмисники надсилають запити з Росії.