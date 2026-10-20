"Альтернатива для Германии" заявила о хакерской атаке на свою электронную почту

Ультраправая партия "Альтернатива для Германии" ("АдГ") подтвердила, что стала целью хакерской атаки, в результате которой произошла утечка 421 тысячи электронных писем из её почтовых аккаунтов.

Об этом в партии сообщили в ответ на запрос немецких СМИ, информирует Der Spiegel, передает "Европейская правда".

"АдГ" подтвердила, что данные из её почтовых ящиков были похищены во время хакерской атаки в прошлом месяце.

"В сентябре 2026 года произошла хакерская атака на хостинг-провайдера нашей партии, в ходе которой, судя по всему, были незаконно скопированы части нескольких почтовых ящиков – большинство из них не использовались уже много лет", – сообщили в партии.

Неизвестные лица опубликовали в интернете около 421 тысячи электронных писем партии. Пока неизвестно, являются ли эти письма подлинными, а их содержимое находится на отдельном сервере.

Как утверждается, речь идет о данных из десяти почтовых ящиков, среди которых – учетная запись на имя бывшего лидера партии "АдГ" Александра Гауланда, а также учетная запись, которую партия ранее указывала в качестве контактного адреса федерального исполнительного офиса.

Согласно информации немецких СМИ, также были обнародованы электронные письма, которые, как утверждается, принадлежат лидеру "Альтернативы для Германии" Алис Вайдель, хотя, вероятно, её собственный электронный аккаунт не был взломан. По данным партии, действующие электронные почтовые ящики федерального отделения "АдГ" не пострадали.

Там отметили, что атака была быстро обнаружена и пресечена, а все затронутые пользователи были проинформированы.

"В настоящее время проверяется информация об обнародовании в интернете, вероятно, части этих данных", – говорится в заявлении партии. Первую оценку ситуации можно будет дать только после завершения этой проверки.

Напомним, в октябре Япония экстрадировала в Германию одного из предполагаемых лидеров российской хакерской группировки Qilin, которая вымогала сотни миллионов долларов.

В сентябре небольшая французская коммуна в Бургундии жаловалась, что всего за одну неделю подверглась сотням тысяч кибератак – в большинстве случаев похоже, что злоумышленники отправляют запросы из России.