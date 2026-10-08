До Німеччини з Японії екстрадували російського хакера

У четвер Японія екстрадувала до Німеччини одного з імовірних лідерів російського хакерського угруповання Qilin, яке вимагало сотні мільйонів доларів.

Про це повідомляє DW, пише "Європейська правда".

Міністр внутрішніх справ землі Північний Рейн-Вестфалія Герберт Ройль заявив на пресконференції, що неназваний підозрюваний був заарештований у Японії під час відпустки.

Угруповання Qilin, яке, на думку німецької влади, є однією з найагресивніших кіберзлочинних організацій, з 2024 року вимагало близько 2,9 млрд доларів у приблизно 4 тисяч компаній та установ по всьому світу.

Постраждали щонайменше 30 компаній у німецькій землі Північний Рейн-Вестфалія.

Німецька поліція проникла в угруповання Qilin і протягом кількох місяців вела спостереження за його членами.

Міністр юстиції Північного Рейну-Вестфалії Бенджамін Лімбах повідомив, що платежі та транзакції з криптовалютою було відстежено до осіб, пов’язаних із цією організацією.

Це російське угруповання також звинувачують в атаці на британську Національну службу охорони здоров’я (NHS), внаслідок якої було зірвано понад 10 тисяч прийомів у лікарів.

Минулого року акції японського пивоварного концерну "Асахі" впали після того, як Qilin здійснило кібератаку, що порушила роботу систем замовлень і доставки компанії.

Раніше данська розвідка попередила, що Росія посилить гібридні атаки протягом найближчих місяців.

Також, через посилені гібридні атаки Росії на Європу, президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн разом з високою представницею ЄС із закордонних справ та політики безпеки Каєю Каллас планує представити нову стратегію безпеки, яка має доповнити статтю 4 Договору НАТО.