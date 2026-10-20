П’ятеро єврокомісарів, серед яких голова зовнішньої політики ЄС Кая Каллас, попереджають, що запропоноване Ірландією скорочення фінансування програми Global Europe на 17% підірве вплив та безпеку ЄС.

Про це пише Euronews з посиланням на лист єврокомісарів до Європейського парламенту, повідомляє "Європейська правда".

Європейські комісари, відповідальні за зовнішню діяльність ЄС, виступили проти запропонованих скорочень фінансування бюджетного інструменту Global Europe, застерігаючи, що обсяг фінансування має відповідати глобальним амбіціям блоку.

"Без належних ресурсів ЄС ризикує втратити вплив на світовій арені та стати більш вразливим до зовнішніх чинників", – йдеться у листі.

Лист підписали також висока представниця ЄС з питань зовнішньої політики та політики безпеки Кая Каллас та комісари Марта Кос (розширення), Дубравка Шуїця (Середземномор’я), Йозеф Сікела (міжнародні партнерства) та Аджа Лябіб (кризові ситуації).

"Комісія запропонувала амбітний бюджет для програми Global Europe, що має вирішальне значення для забезпечення підтримки на етапі підготовки до вступу, просування інтересів ЄС та країн-партнерів, зміцнення партнерських відносин, відстоювання цінностей ЄС та ефективного реагування на кризи", – йдеться у листі.

Лідери ЄС в основному відхилили ірландську пропозицію на саміті 15-16 жовтня. Очікується, що голова Європейської ради Антоніу Кошта представить новий компромісний варіант перед спеціальним самітом 26 листопада, і, судячи з усього, цей лист має на меті вплинути на його формування.

Члени Комісії попереджають, що скорочення фінансування програми може мати серйозні наслідки для ЄС та його партнерів у сферах безпеки, стабільності, процвітання та міграції, а також послабити здатність Союзу налагоджувати взаємовигідні партнерські відносини.

Нагадаємо, ірландське головування запропонувало скоротити 2-трильйонний семирічний бюджет на 159 млрд євро у поточних цінах. При цьому очолювана Німеччиною група країн, що виступають за скорочення бюджету ЄС, вважає ірландські пропозиції недостатніми.

А єврокомісар з питань оборони Андрюс Кубілюс закликав країни ЄС зберегти високий рівень видатків на оборону в наступному довгостроковому бюджеті ЄС, інакше це призведе до затримок у розбудові військового потенціалу блоку.