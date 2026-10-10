ЗМІ: Ірландія пропонує скорочення в проєкті бюджету ЄС на 159 млн євро

Згідно з новим планом, оприлюдненим у суботу, наступний семирічний бюджет ЄС може зазнати скорочення на 159 млрд євро порівняно з початковою пропозицією Єврокомісії.

Про це йдеться у матеріалі Politico, передає "Європейська правда".

Ірландське головування в Раді ЄС, яке керує переговорами, запропонувало скоротити загальний бюджет блоку на період з 2028 по 2034 рік приблизно на 8%, щоб задовольнити вимоги табору на чолі з Німеччиною, який вимагає значних скорочень.

Ірландський переговорний документ, або negobox, передбачає скорочення на 122 млрд євро в поточних цінах порівняно з попереднім negobox, представленим кіпрським головуванням у червні. Це створює передумови для напружених дискусій між 27 лідерами ЄС під час саміту наступного тижня.

Блок розділений між країнами, що дотримуються політики економії та вимагають скорочення на кілька сотень мільярдів євро від запропонованого бюджету в розмірі майже 2 трлн євро, та протилежним табором південних і східних держав, відомим як "Друзі згуртованості", які виступають проти скорочень.

В якості поступки "Друзям згуртованості" Ірландія захистила від будь-яких скорочень субсидії фермерам та регіональні виплати, які становлять половину загального бюджету та є політично чутливими питаннями.

Натомість основна частина скорочень припала на зовнішню допомогу, яку було скорочено на 38 млрд євро; на конкурентоспроможність, яку скоротили на 75 млрд євро, та на адміністративні витрати ЄС, які було зменшено на 10 млрд євро.

Дублін також скасував резервний фонд на "чорний день", відомий як "амортизаційний механізм ЄС", який дозволяв Європейській комісії залучати кошти для подолання непередбачених надзвичайних ситуацій протягом семирічного бюджетного циклу.

Однак пропозиція Ірландії навряд чи задовольнить "ощадливі" країни, які застерігали від непропорційних скорочень фінансування нових загальноєвропейських пріоритетів, таких як конкурентоспроможність, оборона та розвиток.

Німеччина та її союзники розкритикували попереднє кіпрське головування в Раді за те, що в останньому пакеті пропозицій у червні було скорочено лише 32 млрд євро.

27 послів ЄС відреагують на цей пакет пропозицій під час зустрічі в неділю, де вони також підготують обговорення лідерів, яке відбудеться у четвер.

Уряди поспішають домовитися між собою про бюджетну угоду до кінця року, перш ніж вибори у Франції, Польщі та Італії загрожують зірвати переговори.

Ірландське головування не внесло суттєвих змін до пакету з п’яти нових загальноєвропейських податків, або власних ресурсів, які були запропоновані Комісією минулого року з метою залучення до бюджету загалом 66 млрд євро.

Це стало розчаруванням для таких країн, як Франція, яка тиснула на Дублін, щоб той додав до пакету переговорів запропоновані Європейським парламентом збори з цифрових гігантів, онлайн-азартних ігор та криптокомпаній з метою збільшення потенційних доходів.

З ідеєю скоротити запланований семирічний бюджет ЄС на 2028-2034 роки на кілька сотень мільярдів євро виступили Німеччина, Данія, Нідерланди, Австрія, Фінляндія та Швеція.

Тим часом сімнадцять урядів країн ЄС публічно висловили застереження щодо скорочення видатків на сільське господарство та регіональні виплати в наступному семирічному бюджеті.