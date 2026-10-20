Пять еврокомиссаров, в числе которых глава внешней политики ЕС Кая Каллас, предупреждают, что предложенное Ирландией сокращение финансирования программы Global Europe на 17% подорвет влияние и безопасность ЕС.

Об этом пишет Euronews со ссылкой на письмо еврокомиссаров в Европейский парламент, сообщает "Европейская правда".

Европейские комиссары, ответственные за внешнюю деятельность ЕС, выступили против предложенных сокращений финансирования бюджетного инструмента Global Europe, предупреждая, что объем финансирования должен соответствовать глобальным амбициям блока.

"Без надлежащих ресурсов ЕС рискует потерять влияние на мировой арене и стать более уязвимым к внешним факторам", – говорится в письме.

Письмо также подписали высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас и комиссары Марта Кос (расширение), Дубравка Шуица (Средиземноморье), Йозеф Сикела (международные партнерства) и Аджа Лябиб (кризисные ситуации).

"Комиссия предложила амбициозный бюджет для программы Global Europe, что имеет решающее значение для обеспечения поддержки на этапе подготовки к вступлению, продвижения интересов ЕС и стран-партнеров, укрепления партнерских отношений, отстаивания ценностей ЕС и эффективного реагирования на кризисы", – говорится в письме.

Лидеры ЕС в основном отклонили ирландское предложение на саммите 15–16 октября. Ожидается, что председатель Европейского совета Антониу Кошта представит новый компромиссный вариант перед специальным саммитом 26 ноября, и, судя по всему, это письмо призвано повлиять на его формирование.

Члены Комиссии предупреждают, что сокращение финансирования программы может иметь серьезные последствия для ЕС и его партнеров в сферах безопасности, стабильности, процветания и миграции, а также ослабить способность Союза налаживать взаимовыгодные партнерские отношения.

Напомним, ирландское председательство предложило сократить двухтриллионный семилетний бюджет на 159 млрд евро в текущих ценах. При этом возглавляемая Германией группа стран, выступающих за сокращение бюджета ЕС, считает ирландские предложения недостаточными.

А еврокомиссар по вопросам обороны Андрюс Кубилюс призвал страны ЕС сохранить высокий уровень расходов на оборону в следующем долгосрочном бюджете ЕС, иначе это приведет к задержкам в развитии военного потенциала блока.