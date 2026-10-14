Кубілюс закликає країни-члени не скорочувати оборонний бюджет ЄС

Європейський комісар з питань оборони Андрюс Кубілюс закликав країни ЄС зберегти високий рівень видатків на оборону в наступному довгостроковому бюджеті ЄС, інакше це призведе до затримок у розбудові військового потенціалу блоку.

Про це пише Politico, повідомляє "Європейська правда".

Заклик Кубілюса пролунав у зв’язку з тим, що країни прагнуть скоротити запропонований Європейською комісією бюджет блоку на наступний довгостроковий період у розмірі 2 трлн євро.

"Будь ласка, підтримайте наступні статті видатків на оборону в багаторічній фінансовій програмі. Інакше у нас буде менше можливостей для створення необхідних нам систем оборони або розбудови нашої космічної інфраструктури", – сказав він, виступаючи на Європейському саміті з питань стійкості.

Його коментарі пролунали напередодні зустрічі лідерів ЄС у четвер, 15 жовтня, на якій планується обговорити наступний довгостроковий бюджет ЄС на період з 2028 по 2034 роки. На вихідних ірландське головування в Раді ЄС запропонувало скоротити початковий проєкт Комісії приблизно на 8%, щоб задовольнити вимоги табору на чолі з Німеччиною, який вимагає значних скорочень. Ці скорочення переважно зачіпають загальноєвропейські пріоритети, такі як конкурентоспроможність, оборона та зовнішня допомога.

Раніше цього тижня національні делегації пом’якшили зобов’язання щодо укладення угоди про бюджет до кінця року.

"Якщо у нас буде менше таких можливостей для стимулювання держав-членів, ми не зможемо змінити цю ситуацію, яка зараз насправді все ще не відповідає необхідному рівню з погляду дефрагментації європейського розвитку", – зазначив єврокомісар.

Раніше президент Європейської ради Антоніу Кошта закликав прийняти новий бюджет ЄС на 2028-2034 роки вчасно, адже будь-які затримки вплине на життя мешканців Союзу.

Нагадаємо, ірландське головування запропонувало скоротити 2-трильйонний семирічний бюджет на 159 млрд євро у поточних цінах. При цьому очолювана Німеччиною група країн, що виступають за скорочення бюджету ЄС, вважає ірландські пропозиції недостатніми.