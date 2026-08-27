Шість країн ЄС хочуть суттєво скоротити бюджет блоку

Німеччина, Данія, Нідерланди, Австрія, Фінляндія та Швеція закликали Європейську комісію скоротити запропонований довгостроковий бюджет на 2028-2034 роки на кілька сотень мільярдів євро.

Про це йдеться у спільній заяві шести європейських країн, опублікованій пресслужбою уряду Німеччини, повідомляє "Європейська правда".

Шість країн ЄС, які вносять до бюджету блоку більше, ніж отримують назад, виступили за "збалансоване" скорочення всіх сфер видатків в рамках проєкту бюджету у розмірі майже 2 трлн євро.

Їхня заява, узгоджена під час зустрічі лідерів країн у Берліні, була оприлюднена в той час, коли голова Європейської ради Антоніу Кошта відвідує столиці країн ЄС, щоб з’ясувати позицію урядів щодо бюджетної угоди.

Бюджет ЄС, який називається Багаторічною фінансовою рамкою (MFF), вимагає одностайності серед усіх 27 держав-членів.

Вимоги шести країн розширюють попередню ініціативу Німеччини щодо скорочення бюджету. У червні канцлер Фрідріх Мерц закликав скоротити заплановані видатки на суму близько 400 млрд євро.

Країни заявили, що ЄС повинен виділяти більше коштів на спільні пріоритети, такі як оборона, конкурентоспроможність, міграція та суверенітет. Вони виступили проти нових спільних запозичень, заявивши, що це "не є вирішенням наших бюджетних викликів".

Як повідомлялося, у бюджеті на 2028-2034 роки Єврокомісія планує виділити на підтримку України 100 млрд євро, при цьому вимоги щодо реформ збережуться.

Крім того, видатки на оборону мають посісти одне з провідних місць у майбутньому фінансовому плануванні ЄС.