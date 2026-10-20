Зеленський про можливу зустріч лідерів США, Китаю і РФ: це виведення Путіна з ізоляції

Президент Володимир Зеленський прокоментував плани зустрічі президента США Дональда Трампа, лідера Китаю Сі Цзіньпіна та правителя Росії Владіміра Путіна щодо завершення російсько-української війни.

Про це він сказав в інтерв’ю італійському виданню Corriere della Sera, пише "Європейська правда".

Зеленський заявив, що хотів би розуміти, про що йтиметься на можливій зустрічі Трампа, Сі та Путіна, щоб "уникнути нових несподіванок".

При цьому президент вважає, що ця зустріч є проблемою не лише через те, що Україну на неї не запросили, а й через поступове виведення Путіна з ізоляції.

"Проблема не лише в тому, чи зустрінуться вони з нами, чи без нас: на жаль, поступовий вихід Путіна з ізоляції вже почався. Це не був би перший крок", – сказав він.

"Якщо йдеться про Україну, то ми хотіли б, щоб до України звернулися. Щодо решти я не можу коментувати: не знаю, що вони обговорюватимуть", – додав український президент.

Нагадаємо, видання The Wall Street Journal повідомило про те, що Путін запропонував провести наступного місяця зустріч із Трампом та китайським лідером Сі Цзіньпіном для обговорення припинення війни в Україні.

Президент США Дональд Трамп заявив у понеділок, 19 жовтня, що він готовий зустрітися з російським правителем Владіміром Путіним та президентом Китаю Сі Цзіньпіном, щоб обговорити шляхи припинення війни в Україні.