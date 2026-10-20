Зеленский о возможной встрече лидеров США, Китая и РФ: это выведение Путина из изоляции

Президент Владимир Зеленский прокомментировал планы встречи президента США Дональда Трампа, лидера Китая Си Цзиньпина и правителя России Владимира Путина по вопросу завершения российско-украинской войны.

Об этом он сказал в интервью итальянскому изданию Corriere della Sera, пишет "Европейская правда".

Зеленский заявил, что хотел бы понимать, о чём пойдёт речь на возможной встрече Трампа, Си и Путина, чтобы "избежать новых неожиданностей".

При этом президент считает, что эта встреча представляет собой проблему не только из-за того, что Украину на неё не пригласили, но и из-за постепенного выведения Путина из изоляции.

"Проблема не только в том, встретятся ли они с нами или без нас: к сожалению, постепенный выход Путина из изоляции уже начался. Это был бы не первый шаг", – сказал он.

"Если речь идет об Украине, то мы хотели бы, чтобы к Украине обратились. Что касается остального, я не могу комментировать: не знаю, что они будут обсуждать", – добавил украинский президент.

Напомним, издание The Wall Street Journal сообщило о том, что Путин предложил провести в следующем месяце встречу с Трампом и китайским лидером Си Цзиньпином для обсуждения прекращения войны в Украине.

Президент США Дональд Трамп заявил в понедельник, 19 октября, что он готов встретиться с российским правителем Владимиром Путиным и президентом Китая Си Цзиньпином, чтобы обсудить пути прекращения войны в Украине.