Рубио говорит, что возможные задержки с поставками перехватчиков Украине – не преднамеренные

Государственный секретарь США Марко Рубио настаивает, что в вопросе поставок американского оружия Украине в рамках программы PURL "ничего не изменилось".

Об этом он заявил журналистам во время своего визита в Индию, сообщает "Европейская правда".

Рубио признал, что сейчас могут возникать задержки с поставками ракет-перехватчиков для Украины, ведь многие американские партнеры претендуют на этот вид вооружения. При этом, по его словам, программа PURL продолжает функционировать без изменений, а Соединенные Штаты продолжают делиться разведданными с Украиной.

"Поэтому позвольте мне прояснить ситуацию. И, как я уже отметил в разговоре с ним (президентом Владимиром Зеленским. – Ред.), во-первых, что касается Министерства обороны: все, что они делают в отношении Украины, остается без изменений. Ничего не изменилось. Во-вторых, это обмен разведданными. Президент (США Дональд Трамп. – Ред.) четко дал понять, что все в порядке. Никаких таких изменений", – сказал госсекретарь.

Он отметил, что перехватчики остаются самым необходимым видом вооружения в мире, поэтому при их поставках могут возникать задержки.

"Каждая страна в мире хотела бы иметь перехватчики. И многие регионы мира просят об этом. Это, пожалуй, самый популярный продукт в сфере обороны на данный момент. Поэтому, когда какая-то страна не получает перехватчики от Соединенных Штатов, это не потому, что мы ей отказываем. У нас тоже есть свои потребности", – пояснил Рубио.

"Поэтому Украине ни в чём намеренно не отказывают. Просто это баланс между нашими обязательствами перед другими партнёрами и, откровенно говоря, нашими собственными стандартами и требованиями к нашим объектам", – уточнил он.

Рубио подчеркнул, что любые задержки в поставках американского оружия Украине не имеют политической мотивации.

"Думаю, главный вывод для вас заключается в том, что не существовало никакой преднамеренной политической директивы о нанесении ущерба Украине", – добавил дипломат США.

Накануне президент Владимир Зеленский заявил, что на уровне Министерства обороны США наблюдается задержка в поставках необходимых Украине ресурсов.

Ранее Зеленский обвинил Соединенные Штаты в попытках оказать давление на Киев, чтобы тот капитулировал перед Россией.