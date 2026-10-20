У Молдові вдруге за тиждень затримали українських прикордонників, які ловили втікача

У Молдові затримали ще двох українських прикордонників за незаконний перетин кордону – це вже другий такий інцидент за останні 7 днів.

Про це повідомила Прикордонна поліція Молдови 19 жовтня, пише "Європейська правда".

Інцидент стався 17 жовтня близько 14:00 на Дністрі поблизу села Васілкеу Сороцького району. Двох співробітників Державної прикордонної служби України затримав патруль Прикордонної поліції Республіки Молдова.

За попередньою інформацією, двоє українських прикордонників виконували службові обов’язки, здійснюючи затримання громадянина України на річці Дністер поблизу молдовського берега.

Громадянин України, щодо якого проводилися ці дії, подав прохання про надання притулку в Молдові.

Його прохання буде розглянуто відповідно до встановлених законом процедур, йдеться у повідомленні молдовських прикордонників.

Обох українських прикордонників доставили до штабу Сороцького сектору прикордонної поліції для проведення встановлених законом процедур. Було порушено кримінальну справу за фактом вчинення злочину незаконного перетину державного кордону, передбаченого статтею 362 Кримінального кодексу Республіки Молдова.

Нагадаємо, 17 жовтня у Молдові повідомили про затримання двох українських прикордонників, що сталось 15 жовтня поблизу села Голошниця. Їх затримали за незаконний перетин кордону у спробі схопити українця-втікача.

Наступного дня у Державній прикордонній службі повідомили, що двох українських прикордонників повернули в Україну.