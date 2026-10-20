В Молдове второй раз за неделю задержали украинских пограничников, ловивших беглеца

В Молдове задержали ещё двух украинских пограничников за незаконное пересечение границы – это уже второй подобный инцидент за последние семь дней.

Об этом сообщила Пограничная полиция Молдовы 19 октября, пишет "Европейская правда".

Инцидент произошел 17 октября около 14:00 на Днестре вблизи села Василкеу Сорокского района. Двух сотрудников Государственной пограничной службы Украины задержал патруль Пограничной полиции Республики Молдова.

По предварительной информации, двое украинских пограничников исполняли служебные обязанности, осуществляя задержание гражданина Украины на реке Днестр вблизи молдавского берега.

Гражданин Украины, в отношении которого проводились эти действия, подал просьбу о предоставлении убежища в Молдове.

Его просьба будет рассмотрена в соответствии с установленными законом процедурами, говорится в сообщении пограничников Молдовы.

Обоих украинских пограничников доставили в штаб Сорокского сектора пограничной полиции для проведения предусмотренных законом процедур. Было возбуждено уголовное дело по факту совершения преступления незаконного пересечения государственной границы, предусмотренного статьей 362 Уголовного кодекса Республики Молдова.

Напомним, 17 октября в Молдове сообщили о задержании двух украинских пограничников, которое произошло 15 октября вблизи села Голошница. Их задержали за незаконное пересечение границы при попытке поймать украинского беглеца.

На следующий день в Государственной пограничной службе сообщили, что двух украинских пограничников вернули в Украину.