Дев'ять протестувальників у вівторок приклеїли себе до дорожнього покриття біля заводу німецького оборонного концерну Rheinmetall у Берліні.

Про це повідомляє dpa з посиланням на дані поліції, пише "Європейська правда".

Як зазначила речниця поліції, правоохоронців викликали на завод у берлінському районі Веддінг о 5:30 ранку, і з того часу вони намагались розігнати групу протестувальників.

За її словами, для роботи з 11 протестувальниками на місце події було залучено до 90 поліцейських.

Rheinmetall, найбільший виробник зброї в Німеччині, розпочав виробництво на заводі у Веддінгу на початку цього року.

З того часу завод неодноразово ставав об’єктом протестів, серед учасників яких була й активістка руху за кліматичну та соціальну справедливість Грета Тунберг.

Повідомляли, що у квітні у Берліні відбулась акція протесту, учасники якої приклеїли себе до дорожнього полотна перед заводом Rheinmetall.

Також варто зазначити, що нещодавно ЗМІ писали, що Росія посилює спроби замахів на керівників оборонних компаній Європи.