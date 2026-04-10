У Берліні протестувальники приклеїли себе до дороги перед заводом Rheinmetall

У Берліні відбулась акція протесту, учасники якої приклеїли себе до дорожнього полотна перед заводом Rheinmetall.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DW.

За даними поліції, семеро протестувальників приклеїлися до дорожнього полотна, перекривши прохід, і пізніше їх відтіснили правоохоронці.

Деякі активісти отримали легкі травми рук і їм було надано медичну допомогу на місці.

Розпочато розслідування за підозрою в незаконному проникненні, примусі та опорі співробітникам правоохоронних органів.

Під час протесту активісти скандували німецькою мовою "Rheinmetall – з Берліна" та "Німецька зброя, німецькі гроші – вбивства людей по всьому світу".

Цей інцидент стався приблизно через два тижні після аналогічної акції протесту, коли демонстранти залізли на дах заводу, розвісили плакати, пов'язані з конфліктом на Близькому Сході, та облили фасад будівлі фарбою.

Поліція залучила спеціальні рятувальні підрозділи, щоб спустити їх униз.

Нагадаємо, у ніч на 20 березня невідомі підпалили приміщення збройового заводу компанії LPP Holding у чеському місті Пардубіце. Відповідальність за пожежу на заводі взяла на себе маловідома група Earthquake Faction, яка протестує проти співпраці з Ізраїлем.

У компанії LPP Holding заперечили співпрацю з ізраїльськими виробниками. Водночас відомо, що на заводі, який зазнав пожежі, виготовлялися дрони для України. Чеська газета Mlada Fronta Dnes з посиланням на джерела повідомила, що реальною метою атаки могло бути виробництво безпілотників для України.

Раніше суд в Празі взяв під варту чотирьох підозрюваних у підпалі заводу LPP Holding. П’ята фігурантка справи – громадянка США – поки перебуває на території Словаччини, вирішується питання щодо її екстрадиції.

