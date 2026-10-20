Девять протестующих во вторник приклеились к дорожному покрытию возле завода немецкого оборонного концерна Rheinmetall в Берлине.

Об этом сообщает dpa со ссылкой на данные полиции, пишет "Европейская правда".

Как отметила пресс-секретарь полиции, правоохранителей вызвали на завод в берлинском районе Веддинг в 5:30 утра, и с тех пор они пытались разогнать группу протестующих.

По её словам, для работы с 11 протестующими на место происшествия было задействовано до 90 полицейских.

Rheinmetall, крупнейший производитель оружия в Германии, начал производство на заводе в Веддинге в начале этого года.

С тех пор завод неоднократно становился объектом протестов, среди участников которых была и активистка движения за климатическую и социальную справедливость Грета Тунберг.

Сообщалось, что в апреле в Берлине прошла акция протеста, участники которой приклеились к дорожному полотну перед заводом Rheinmetall.

Также стоит отметить, что недавно СМИ писали, что Россия усиливает попытки покушений на руководителей оборонных компаний Европы.