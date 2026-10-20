В Италии расширят полномочия полиции после массовых беспорядков

Италия во вторник примет новые меры безопасности, значительно расширяющие полномочия полиции по задержанию подозреваемых, после нескольких дней беспорядков, во время которых демонстранты вступали в столкновения с полицией, грабили магазины и портили имущество.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Как рассказал вице-премьер Маттео Сальвини, в рамках этих жестких мер правоохранители будут иметь право задерживать лиц в возрасте до 18 лет в полицейских участках на 12 часов, даже если они не совершили преступления, при условии наличия доказательств того, что они представляют опасность.

Ожидается, что Рим также направит в Милан дополнительные 500 военнослужащих, поскольку власти опасаются новых беспорядков в ходе запланированных на субботу демонстраций.

"Мы хотим быстро вмешаться в отношении молодежи", – заявил Сальвини накануне заседания правительства, созванного во вторник для утверждения этих мер.

Несколько сотен протестующих в капюшонах, среди которых, как считается, было много несовершеннолетних, подожгли мусорные баки и ограбили магазины в центрах Милана и других городов в течение выходных, после изначально мирных демонстраций против некачественных государственных услуг и роста цен.

Заместитель министра внутренних дел Никола Молтени заявил, что правительство одобрит "чрезвычайный указ" для немедленного введения правил безопасности, которые обсуждались в парламенте.

Ожидается, что эти меры будут предусматривать запрет на посещение молодежью мероприятий или вход в определенные зоны, если есть основания полагать, что они могут представлять угрозу общественной безопасности.

Напомним, 17 октября крупные города Италии охватили антиправительственные протесты. Их организовали по примеру более масштабных демонстраций во Франции, которые в ходе предварительно объявленной "социальной мобилизации" населения переросли в столкновения с полицией, насилие и мародерство.

В воскресенье, 18 октября, итальянская полиция задержала более двухсот человек во время второго дня протестов в Милане.

Теперь в Милане развернут несколько сотен военнослужащих, чтобы усилить безопасность города.

По сообщениям СМИ, на экстренном заседании итальянского правительства обсуждалась, в частности, возможность введения комендантского часа.