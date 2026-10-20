Мігранти намагались проникнути з Білорусі до Литви через трубу

В литовському самоврядуванні Друскінінкай двоє нелегальних мігрантів із Білорусі спробували проникнути до Литви через водопропускну трубу струмка.

Про це повідомляє LRT з посиланням на Службу охорони державного кордону Литви, пише "Європейська правда".

За даними литовського прикордонного відомства, двох осіб, які наблизилися з боку Білорусі в першій половині дня, прикордонники зафіксували через систему відеоспостереження.

Мігранти намагалися потрапити до Литви через трубу діаметром близько 2,8 метра, по якій із Білорусі протікає струмок Кусенка.

За даними служби, у порушників були з собою ножиці по металу, якими вони, ймовірно, мали намір розрізати металеві ворота, встановлені на кінці труби.

У трубі мігранти пробули трохи більше хвилини, після чого відступили до Білорусі.

У відомстві не виключають, що, побачивши міцні ворота, мігранти зрозуміли, що не зможуть подолати їх за допомогою ножиць, які мали при собі. Також припускається, що вони могли почути звук наближення позашляховиків прикордонників.

Прикордонники, які прибули на місце, оглянули ворота труби та запустили службовий дрон для перевірки території. Інших порушень виявлено не було.

Нагадаємо, у ніч з 5 на 6 жовтня агресивно налаштовані озброєні чоловіки в масках намагалися переправити з Білорусі до Латвії 20 нелегальних мігрантів. Особи, які супроводжували мігрантів, погрожували військовослужбовцям, які не дозволили їм перетнути кордон. Через кілька годин люди в масках проникли на територію Латвії та пошкодили інфраструктуру.

Відповідальність за інцидент взяло на себе раніше маловідоме угруповання "Чорні руси".

Глава МЗС Андрій Сибіга, коментуючи інцидент, заявив, що за цим стоїть Москва.

Самопроголошений президент Білорусі Александр Лукашенко звинуватив латвійську сторону в інсценуванні інциденту на кордоні на початку жовтня, щоб отримати гроші від ЄС.