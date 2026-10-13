Лукашенко заявив, що Латвія інсценувала напад на кордоні, щоб отримати гроші ЄС

Самопроголошений президент Білорусі Александр Лукашенко звинуватив латвійську сторону в інсценуванні інциденту на кордоні, який стався на початку жовтня.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Zerkalo.io.

Лукашенко заявив, що білоруська сторона непричетна до інциденту.

"Ми чудово знаємо, про це мені вже доповіли, що все це було зроблено латвійцями як інформаційний привід, щоб отримати гроші від Європейського Союзу. Ми до цього не маємо жодного стосунку, що ми там проникли на їхню територію – люди в масках, військові – когось схопили, захопили або заштовхнули туди якусь групу мігрантів. Більшої дурниці не придумаєш", – заявив Лукашенко на нараді з керівництвом силових структур.

Він додав, що такі операції не проводять без узгодження з главою держави.

"Зі мною подібні речі не узгоджувалися. А, отже, й не проводилися. Я це знаю точно. Бо ваша сумлінність абсолютно не піддається сумніву", – звернувся він до присутніх силовиків.

Лукашенко назвав "брехнею" те, що про цей інцидент писали ЗМІ, та звинувачення, які лунали на адресу Білорусі.

"Їм потрібні гроші. Ані три Балтійські держави, колишні республіки Радянського Союзу, ані Польща не мають достатньої потужності, щоб задовольнити свої бажання. Особливо у військовій сфері. Як-от Польща – закуповує танки, інше озброєння, яке сьогодні не дешеве. Дров для населення немає, а танки та іншу військову техніку треба закуповувати", – заявив Лукашенко.

У ніч з 5 на 6 жовтня агресивно налаштовані озброєні чоловіки в масках намагалися переправити з Білорусі до Латвії 20 нелегальних мігрантів. Особи, які супроводжували мігрантів, погрожували військовослужбовцям, які не дозволили їм перетнути кордон. Через кілька годин люди в масках все ж проникли на територію Латвії та пошкодили інфраструктуру.

Відповідальність за інцидент взяло на себе раніше маловідоме угруповання "Чорні руси".

Глава МЗС Андрій Сибіга, коментуючи інцидент з озброєними людьми в масках, які погрожували латвійським військовим на кордоні з Білоруссю, заявив, що за цим стоїть Москва.

Уряд Латвії минулого тижня ухвалив рішення продовжити операцію з протидії нелегальній міграції Vilkatis до 31 грудня.