Мигранты пытались проникнуть из Беларуси в Литву через трубу

В литовском муниципалитете Друскининкай двое нелегальных мигрантов из Беларуси попытались проникнуть в Литву через водопропускную трубу ручья.

Об этом сообщает LRT со ссылкой на Службу охраны государственной границы Литвы, пишет "Европейская правда".

По данным литовского пограничного ведомства, двух человек, приблизившихся со стороны Беларуси в первой половине дня, пограничники зафиксировали с помощью системы видеонаблюдения.

Мигранты пытались попасть в Литву через трубу диаметром около 2,8 метра, по которой из Беларуси протекает ручей Кусенка.

По данным службы, у нарушителей с собой были ножницы по металлу, которыми они, вероятно, намеревались разрезать металлические ворота, установленные на конце трубы.

В трубе мигранты пробыли чуть больше минуты, после чего отступили обратно в Беларусь.

В ведомстве не исключают, что, увидев прочные ворота, мигранты поняли, что не смогут преодолеть их с помощью ножниц, которые имели при себе. Также предполагается, что они могли услышать звук приближающихся внедорожников пограничников.

Пограничники, прибывшие на место, осмотрели ворота трубы и запустили служебный дрон для проверки территории. Других нарушений выявлено не было.

Напомним, в ночь с 5 на 6 октября агрессивно настроенные вооруженные мужчины в масках пытались переправить из Беларуси в Латвию 20 нелегальных мигрантов. Лица, сопровождавшие мигрантов, угрожали военнослужащим, которые не позволили им пересечь границу. Через несколько часов люди в масках проникли на территорию Латвии и повредили инфраструктуру.

Ответственность за инцидент взяла на себя ранее малоизвестная группировка "Черные русы".

Глава МИД Андрей Сибига, комментируя инцидент, заявил, что за этим стоит Москва.

Самопровозглашённый президент Беларуси Александр Лукашенко обвинил латвийскую сторону в инсценировке инцидента на границе в начале октября, чтобы получить деньги от ЕС.