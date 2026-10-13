Відповідальність за інцидент на кордоні Латвії і Білорусі взяла група "Чорні руси"

Відповідальність за інцидент, що стався на початку жовтня на латвійсько-білоруському кордоні, під час якого озброєні чоловіки в масках намагалися переправити до країни 20 нелегальних мігрантів, а згодом пошкодили інфраструктуру, взяло на себе раніше маловідоме угруповання "Чорні руси".

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Delfi.

У ніч з 5 на 6 жовтня агресивно налаштовані озброєні чоловіки в масках намагалися переправити з Білорусі до Латвії 20 нелегальних мігрантів. Особи, які супроводжували мігрантів, погрожували військовослужбовцям, які не дозволили їм перетнути кордон. Через кілька годин люди в масках все ж проникли на територію Латвії та пошкодили інфраструктуру.

Відповідальність за цей інцидент взяло на себе маловідоме в Білорусі угруповання "Чорні руси", яке пообіцяло продовжувати таємні операції.

Хвилинне відео було поширене в Telegram-каналі. У титрах зазначено, що говорить Неман, речник угруповання "Чорні руси". Обличчя приховано, голос змінено.

У відеозаписі йдеться: "Ми офіційно беремо на себе відповідальність за інцидент на латвійсько-білоруському кордоні в Каплавській волості Краславського краю. Ми підтверджуємо, що в ніч з 5 на 6 жовтня група з трьох активістів "Чорних русів" перетнула кордон і вступила в сутичку з латвійськими військовослужбовцями. Потім вони повторно проникли на територію Латвії поблизу села Матулішки, викрали камери відеоспостереження, пошкодили обладнання та залишилися непоміченими".

Також заявляється, що "Чорні руси" продовжуватимуть диверсії проти сусідніх з Білоруссю держав.

"Це була лише перевірка латвійців, яку вони не пройшли. Незабаром ви побачите щось подібне й на інших ділянках нашого кордону. Європейський Союз і НАТО – це колос на глиняних ногах, який впаде після першого нашого удару", – заявив Неман.

Директор Центру передового досвіду НАТО у сфері стратегічних комунікацій Яніс Сартс наголошує: такого угруповання не існує, а те, що відбувається на кордоні, є інформаційною операцією, яку здійснюють спецслужби.

За його словами, у Білорусі та Росії подібні незалежні угруповання взагалі не можуть існувати.

Глава МЗС Андрій Сибіга, коментуючи інцидент з озброєними людьми в масках, які погрожували латвійським військовим на кордоні з Білоруссю, заявив, що за цим стоїть Москва.

Уряд Латвії минулого тижня ухвалив рішення продовжити операцію з протидії нелегальній міграції Vilkatis до 31 грудня.