Прем'єр Молдови про інциденти з українськими прикордонниками: якби не війна, цього не було б

Прем'єр-міністр Молдови Василе Тофан, коментуючи інциденти з українськими прикордонниками, яких вже двічі затримували на молдовській стороні за незаконний перетин кордону, заявив, що їх не було б, якби не розв'язана РФ війна.

Заяву очільника молдовського уряду наводить Realitatea, повідомляє "Європейська правда".

Тофан зазначив, що молдавська влада відповідально відреагувала на ситуацію та діяла відповідно до національного законодавства.

"Закони Молдови діють на нашій території. Гадаю, наша влада відповідально підійшла до цього питання. Але водночас хочу ще раз наголосити: у сусідній країні триває війна. Там відбуваються мільйони трагедій. І я вдячний Україні за те, що вона захищає і нас, і Європу. Я розумію, наскільки їм важко", – наголосив прем’єр Молдови.

Тофан подякував Україні за захист Молдови та Європи й зазначив, що розуміє, наскільки складні рішення доводиться приймати українській владі на тлі трагедій, спричинених війною.

"Якби не було війни, таких інцидентів не було б", – додав він.

Нагадаємо, 17 жовтня у Молдові повідомили про затримання двох українських прикордонників, що сталось 15 жовтня поблизу села Голошниця. Їх затримали за незаконний перетин кордону у спробі схопити українця-втікача.

Наступного дня у Державній прикордонній службі повідомили, що двох українських прикордонників повернули в Україну.

20 жовтня стало відомо, що у Молдові затримали ще двох українських прикордонників за незаконний перетин кордону.