Премьер Молдовы об инцидентах с украинскими пограничниками: если бы не война, этого бы не было

Премьер-министр Молдовы Василе Тофан, комментируя инциденты с украинскими пограничниками, которых уже дважды задерживали на молдавской стороне за незаконное пересечение границы, заявил, что их не было бы, если бы не развязанная РФ война.

Заявление главы молдавского правительства приводит Realitatea, сообщает "Европейская правда".

Тофан отметил, что молдавские власти ответственно отреагировали на ситуацию и действовали в соответствии с национальным законодательством.

"Законы Молдовы действуют на нашей территории. Думаю, наши власти ответственно подошли к этому вопросу. Но в то же время хочу еще раз подчеркнуть: в соседней стране идет война. Там происходят миллионы трагедий. И я благодарен Украине за то, что она защищает и нас, и Европу. Я понимаю, насколько им тяжело", – подчеркнул премьер Молдовы.

Тофан поблагодарил Украину за защиту Молдовы и Европы и отметил, что понимает, насколько сложные решения приходится принимать украинским властям на фоне трагедий, вызванных войной.

"Если бы не было войны, таких инцидентов не было бы", – добавил он.

Напомним, 17 октября в Молдове сообщили о задержании двух украинских пограничников, которое произошло 15 октября вблизи села Голошница. Их задержали за незаконное пересечение границы при попытке поймать беглого украинца.

На следующий день в Государственной пограничной службе сообщили, что двух украинских пограничников вернули в Украину.

20 октября стало известно, что в Молдове задержали еще двух украинских пограничников за незаконное пересечение границы.