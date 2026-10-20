Зеленський назвав розмову з Рубіо "позитивною" та анонсував ще одну

Президент Володимир Зеленський заявив, що мав розмову з державним секретарем США Марко Рубіо.

Про це він сказав під час пресконференції в Норвегії, пише "Європейська правда".

Зеленський розповів, що 20 жовтня у нього відбулася "дуже плідна розмова" Рубіо.

"Я щиро вдячний йому за готовність допомогти та за його зусилля, спрямовані на пошук розв'язання усіх проблем, з якими ми зіштовхуємося", – сказав він.

"Ми почали рано вранці по дорозі в Осло, у потягу я провів розмову з секретарем Рубіо. Ми обговорили сенсативні проблеми, як зв'язок Starlink, про перехоплювачі, що дуже важливо, про розвідку. Ми були дуже конкретними, розмова була дуже позитивна", – зазначив український президент.

Також він анонсував розмову з держсекретарем США у найближчі два дні.

Цього дня Зеленський проводив зустріч зі спецпредставником президента США Трампа Стівом Віткоффом в Осло.

А прем’єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре оголосив про майбутню поїздку спецпредставника американського президента Дональда Трампа Стіва Віткоффа до Росії.