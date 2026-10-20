Зеленський розпочав зустріч із Віткоффом в Осло

Президент України Володимир Зеленський проводить зустріч зі спецпредставником президента США Трампа Стівом Віткоффом в Осло.

Про це повідомляє VG, інформує "Європейська правда".

Зокрема, видання публікує фотографію, на який Зеленський і Віткофф обіймаються.

Фото: NTB

Поруч з ними також перебувають прем’єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре і президент Фінляндії Александр Стубб.

Зеленський прибув до Осло у вівторок для переговорів з норвезькими посадовцями, а також для проведення перемовин зі спецпредставниками президента США та європейцями з метою завершення війни.

Раніше у вівторок спецпредставник президента США Стів Віткофф прибув до Норвегії для переговорів щодо завершення російсько-української війни. Його колега Джаред Кушнер братиме участь дистанційно, зять президента Трампа захворів на грип.

В ході візиту в Осло Зеленський також мав аудієнцію у норвезького короля Гокона VIII.