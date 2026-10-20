Зеленский назвал беседу с Рубио "позитивной" и анонсировал ещё одну
Новости — Вторник, 20 октября 2026, 20:25 —
Президент Владимир Зеленский заявил, что провел беседу с государственным секретарем США Марко Рубио.
Об этом он сообщил во время пресс-конференции в Норвегии, пишет "Европейская правда".
Зеленский рассказал, что 20 октября у него состоялся "очень плодотворный разговор" с Рубио.
"Я искренне благодарен ему за готовность помочь и за его усилия, направленные на поиск решения всех проблем, с которыми мы сталкиваемся", – сказал он.
В этот день Зеленский проводил встречу со спецпредставителем президента США Трампа Стивом Виткоффом в Осло.
А премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стьоре объявил о предстоящей поездке спецпредставителя американского президента Дональда Трампа Стива Виткоффа в Россию.
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