Зеленский назвал беседу с Рубио "позитивной" и анонсировал ещё одну

Президент Владимир Зеленский заявил, что провел беседу с государственным секретарем США Марко Рубио.

Об этом он сообщил во время пресс-конференции в Норвегии, пишет "Европейская правда".

Зеленский рассказал, что 20 октября у него состоялся "очень плодотворный разговор" с Рубио.

"Я искренне благодарен ему за готовность помочь и за его усилия, направленные на поиск решения всех проблем, с которыми мы сталкиваемся", – сказал он.

В этот день Зеленский проводил встречу со спецпредставителем президента США Трампа Стивом Виткоффом в Осло.

А премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стьоре объявил о предстоящей поездке спецпредставителя американского президента Дональда Трампа Стива Виткоффа в Россию.