Зеленський розповів про обговорення гарантій безпеки зі США

Президент Володимир Зеленський заявив, що під час переговорів у Осло 20 жовтня американська сторона наголосила, що Україна матиме "надійні" гарантії безпеки.

Про це він сказав під час пресконференції, передає "Європейська правда".

Зеленський зазначив, що під час спілкування з представниками США 20 жовтня вони "детально обговорили гарантії безпеки".

"Я вдячний американській стороні за те, що вона знову наголосила: ці гарантії будуть надійними", – сказав він.

За словами українського президента, наразі є різні пропозиції.

"Ми говорили про НАТО, п’яту статтю Альянсу та гарантії безпеки, подібні до тих, які передбачає стаття 5. У документі прописані різні варіанти таких гарантій. Стів передасть цей документ росіянам, і за день ми почуємо його відгук. Це надзвичайно важливо, адже після завершення цієї війни нам потрібні сильні гарантії безпеки", – акцентував Зеленський.

Цього дня Зеленський проводив зустріч зі спецпредставником президента США Трампа Стівом Віткоффом в Осло.

А прем’єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре оголосив про майбутню поїздку спецпредставника американського президента Дональда Трампа Стіва Віткоффа до Росії.