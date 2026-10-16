Папа Римський поговорив з Путіним щодо ситуації в Олешках

Папа Римський Лев XIV провів телефонну розмову з очільником Кремля Владіміром Путіним, у якій висловив "глибоке занепокоєння" щодо ситуації в тимчасово окупованих Олешках.

Про це повідомила пресслужба Святого Престолу, передає "Європейська правда".

Як зазначається, під час телефонної розмови з Путіним Папа висловив "глибоке занепокоєння щодо тяжкої гуманітарної ситуації в місті Олешки Херсонської області" та закликав до припинення вогню, щоб забезпечити доставку гуманітарної допомоги.

"Наостанок Святий Отець ще раз підтвердив прихильність Святого Престолу до сприяння діалогу та миру", – зазначили у заяві.

Раніше Андрій Сибіга закликав міжнародну спільноту та міжнародні організації посилити тиск на Росію, щоб та припинила облогу Олешок.

Нагадаємо, головна дипломатка ЄС Кая Каллас заявила, що ЄС намагається доправити гуманітарну допомогу в окуповані Олешки.