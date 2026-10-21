Вице-президент Европарламента объявила голодовку в связи с ситуацией в Олешках

Вице-президент Европейского парламента Пина Пичерно объявила голодовку из-за сложной ситуации в оккупированных украинских Олешках.

Об этом она заявила в своем аккаунте в X, сообщает "Европейская правда".

Пина Пичерно объявила голодовку, чтобы привлечь внимание международного сообщества к гуманитарной катастрофе в Олешках. Также она призывает присоединиться к инициативе, это можно сделать по ссылке.

"Эта борьба не может быть только моей. Я призываю ассоциации, граждан, национальные и местные учреждения присоединиться к этой большой ненасильственной акции. Мы должны требовать немедленного гуманитарного перемирия, доступа к продовольствию и медикаментам, а также возможности безопасно эвакуировать гражданских лиц, желающих покинуть город", – написала Пичерно.

Этой акцией вице-президент Европарламента решила поддержать усилия Папы Льва XIV и "всех тех, кто делает всё возможное, чтобы предотвратить гуманитарную трагедию".

Как сообщала "Европейская правда", 28 сентября главный дипломат ЕС Кая Каллас заявила, что ЕС пытается доставить гуманитарную помощь в оккупированные Олешки. А 16 октября Папа Римский Лев XIV провел телефонный разговор с главой Кремля Владимиром Путиным, в ходе которого выразил "глубокую обеспокоенность" ситуацией во временно оккупированных Олешках.

А в Евросоюзе заявили, что требуют от России обеспечить гуманитарный доступ к Олешкам и пытаются добиться этого с помощью международных партнеров.

Подробнее о ситуации в оккупированном городе читайте в материале УП: "Олешки в осаде: город, где едят траву, прячут тела в подвале больницы и ждут эвакуации, которой нет".