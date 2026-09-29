ЄС шукає доступ до окупованих Олешок разом з міжнародними партнерами

Європейський Союз вважає неприйнятною гуманітарну ситуацію в окупованих Росією Олешках, вимагає безперешкодного доступу гуманітарної допомоги до цивільного населення та намагається отримати такий доступ разом із міжнародними партнерами.

Про це, відповідаючи на запитання кореспондентки "Європейської правди" у Брюсселі, заявила речниця Єврокомісії Ева Грнчіржова.

Євросоюз вимагає забезпечити гуманітарний доступ до Олешок і намагається отримати його за допомогою міжнародних партнерів.

"Те, що відбувається в Олешках, є неприйнятним", – заявила речниця.

Вона наголосила, що міжнародне гуманітарне право передбачає надання базової допомоги цивільним, які опинилися в зоні збройного конфлікту.

"Ми закликаємо забезпечити гуманітарний доступ до цього району, і він має надаватися відповідно до міжнародного гуманітарного права – без будь-якої дискримінації та без перешкод. Цивільним має бути дозволено залишати райони бойових дій, і вони повинні мати можливість зробити це безпечно та добровільно", – зазначила речниця.

Грнчіржова повідомила, що Євросоюз уважно стежить як за ситуацією в Олешках, так і загалом на окупованих Росією українських територіях.

"Існують серйозні обмеження, які перешкоджають гуманітарному доступу, включно з відсутністю гуманітарних коридорів, про які ви згадали", – сказала вона.

"Ми намагаємося отримати доступ до цього району разом із нашими гуманітарними партнерами. Ми працюємо з міжнародними організаціями, з Україною", – додала Грнчіржова.

Вона уточнила, що ця робота здійснюється в рамках великого відкритого каналу гуманітарної допомоги, яку Євросоюз надає Україні від початку повномасштабної війни.

Як повідомляла "Європейська правда", 28 вересня головна дипломатка ЄС Кая Каллас заявила, що ЄС намагається доправити гуманітарну допомогу в окуповані Олешки.

Раніше комісар Ради Європи з прав людини Майкл О’Флаерті також відреагував на ситуацію в окупованому населеному пункті Олешки Херсонської області, який охопила масштабна гуманітарна криза.

34 окрема бригада морської піхоти опублікувала відео з кадрами окупованого міста Олешки, яке "росіяни перетворили на привид".

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