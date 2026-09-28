Каллас про Олешки: "Це чітко показує, що відбувається з людьми в окупації"

Гуманітарна катастрофа в окупованих Росією Олешках ілюструє причину, чому Україна продовжує війну і не хоче віддавати території ворогу.

Про це, як передає кореспондентка "Європейської правди" з Брюсселя, заявила висока представниця ЄС із закордонних справ та політики безпеки Кая Каллас по завершенню засідання Ради ЄС на рівні міністрів оборони.

Головна дипломатка ЄС прокоментувала причини гуманітарної катастрофи в окупованих РФ Олешках.

"Це (гуманітарна криза в Олешках. – "ЄП") чітко показує, що відбувається з людьми на окупованих територіях. Тобто коли дехто каже: чому б їм просто не віддати території, це звучить так легко, чи не так? Але насправді йдеться про людей, які страждатимуть на цих територіях", – заявила Каллас.

Вона повідомила, що, звісно, ЄС "намагається доправити гуманітарну допомогу і намагається допомогти Україні захистити себе та її людей, щоб подібне не повторювалося".

"Але я думаю, що це також нагадування для всіх нас: справа не в землі, справа в людях", – підкреслила Кая Каллас.

Вона також нагадала, що ЄС готує "найбільший санкційний список". Нагадаємо, 16 вересня Єврокомісія представила нову пропозицію щодо нового пакета індивідуальних санкцій проти військово-промислового комплексу Росії на 1576 позицій.

Окрім цього, Каллас наголосила, що 28 вересня міністри оборони ЄС обговорювали можливість передати Україні ракети-перехоплювачі для систем ППО Patriot з арсеналів держав Євросоюзу, в обмін на більш пізні постачання від виробника, профінансовані Україною.

Як повідомляла "Європейська правда", комісар Ради Європи з прав людини Майкл О’Флаерті також відреагував на ситуацію в окупованому населеному пункті Олешки Херсонської області, який охопила масштабна гуманітарна криза.

34 окрема бригада морської піхоти опублікувала відео з кадрами окупованого міста Олешки, яке "росіяни перетворили на привид".

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