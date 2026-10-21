Гегсет запевняє, що адміністрація Трампа непричетна до обмежень Starshield для ЗСУ

Глава Пентагону Піт Гегсет запевняє, що адміністрація Дональда Трампа не давала вказівок не давали вказівок обмежувати використання Україною програми Starshield.

Заяву очільника американського оборонного відомства наводить The Wall Street Journal, повідомляє "Європейська правда".

Коментуючи ситуацію з обмеженням Starshield для України, Гегсет сказав, що "ми нічого не відкликали", але, додав глава Пентагону, "Starlink має право приймати рішення щодо умов надання послуг".

"Ми не давали жодних вказівок і нічого подібного", – сказав він журналістам у місті О-Клер, штат Вісконсин.

Як повідомлялося, американський сенатор-республіканець Том Тілліс ініціює розслідування щодо діяльності Пентагону у зв’язку з проблемами із системами супутникового зв’язку Starlink, з якими зіткнулися українські військові.

При цьому американський президент Дональд Трамп стверджував, що не давав наказу щодо обмеження доступу України до супутникової технології Starshield компанії SpaceX.