Хегсет уверяет, что администрация Трампа не причастна к ограничениям Starshield для ВСУ

Глава Пентагона Пит Хегсет уверяет, что администрация Дональда Трампа не давала указаний ограничивать использование Украиной программы Starshield.

Заявление главы американского оборонного ведомства приводит The Wall Street Journal, сообщает "Европейская правда".

Комментируя ситуацию с ограничением Starshield для Украины, Хегсет сказал, что "мы ничего не отзывали", но, добавил глава Пентагона, "Starlink имеет право принимать решения относительно условий предоставления услуг".

"Мы не давали никаких указаний и ничего подобного", – сказал он журналистам в городе О-Клер, штат Висконсин.

Как сообщалось, американский сенатор-республиканец Том Тиллис инициирует расследование в отношении деятельности Пентагона в связи с проблемами со системами спутниковой связи Starlink, с которыми столкнулись украинские военные.

При этом американский президент Дональд Трамп утверждал, что не отдавал приказа об ограничении доступа Украины к спутниковой технологии Starshield компании SpaceX.