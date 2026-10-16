Трамп стверджує, що не причетний до обмежень Starshield для України

Американський президент Дональд Трамп стверджує, що не давав наказу щодо обмеження доступу України до супутникової технології Starshield компанії SpaceX.

Про це він сказав під час спілкування з журналістами у п’ятницю, 16 жовтня, цитує Bloomberg, пише "Європейська правда".

Трамп також заявив, що не вважає, що це зробив американський мільярдер Ілон Маск.

"Це був не я, і я не думаю, що це був Ілон. Я не знаю, чи це був хтось інший. З того, що я розумію, все так само як і завжди", – сказав американський президент.

Раніше повідомлялося, що наказ про обмеження використання супутникової системи Starshield, яку Україна застосовує для зв’язку на полі бою та управління безпілотниками, надійшов із Білого дому.

Нагадаємо, американський сенатор-республіканець Том Тілліс ініціює розслідування щодо діяльності Пентагону у зв’язку з проблемами із системами супутникового зв’язку Starlink, з якими зіткнулися українські військові.

Портал Axios раніше повідомив, що в Білому домі заявили про непричетність до обмежень у роботі супутникової системи Starlink в Україні, та вказали, що не контролюють компанію SpaceX.

Своєю чергою президент Володимир Зеленський заявив, що рішення США ввести обмеження в роботі Starlink для України було помилкою, яка призведе до людських жертв.