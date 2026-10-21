В Угорщині 11 мерів закликали допомогти Україні в підготовці до зими

В Угорщині мери семи міст та чотирьох районів Будапешта, які є побратимами українських міст, оприлюднили відкритого листа із закликом допомогти Україні перед важкою зимою.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на лист, викладений на сайті міської ради Будапешта.

Відкритий лист мери підготували напередодні сімдесятої річниці Угорської революції та визвольної боротьби 1956 року.

"Те, чим для нас були революція та визвольна боротьба 1956 року, сьогодні для українців є оборонною війною проти російської агресії. Ми рішуче засуджуємо повномасштабну війну, розв’язану політичним керівництвом Росії проти України, яка триває вже понад чотири з половиною роки. Не може бути такої історичної образи, політичного інтересу чи прагнення великої держави до панування, які могли б виправдати військове вторгнення до незалежної країни", – йдеться у листі.

Підписанти листа заявляють, що бути містами-побратимами – це не лише урочисті угоди, взаємні візити та спільні заходи, а готовність допомогти одне одному в біді. Зокрема – напередодні важкої зими, яка може чекати на Україну.

"Тому ми, підписанти цієї заяви, зобов’язуємося в міру наших можливостей використовувати всі наявні засоби, щоб допомагати відповідним українським населеним пунктам, приділяючи особливу увагу підготовці до наближення зими та найнагальнішим гуманітарним потребам населення", – заявляють мери-підписанти листа.

Також посадовці закликали всі угорські органи місцевого самоврядування, які підтримують побратимські відносини з українськими населеними пунктами або мають намір їх встановити, приєднатися до цієї спільної ініціативи.

"Закликаємо їх зв’язатися зі своїми українськими партнерами, оцінити їхні потреби та мобілізувати мешканців своїх населених пунктів, громади, установи, громадські організації й підприємства для надання допомоги", – йдеться у листі.

Відкритий лист підписали мери міст Сегед, Секешфегервар, Ерд, Геделле, Годмезевашаргей, Сомбатгей, Будайорш, а також чотирьох районів Будапешта.

Раніше президент Угорщини Андраш Бака заявив, що зараз Україна бореться за збереження своєї незалежності – те ж саме робили угорці у 1956 році, під час антикомуністичного повстання проти прорадянського режиму.

Нагадаємо, Угорщина поки не погоджується на відкриття кластерів 4 та 5 для України.