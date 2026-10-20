Угорщина поки не погоджується на відкриття кластерів 4 та 5 для України

Під час обговорення у робочій групі Ради ЄС із питань розширення (COELA) у Брюсселі у вівторок, 20 жовтня, Угорщина відмовилася схвалити результати скринінгу переговорних кластерів 4 та 5 у межах переговорів про вступ України до Європейського Союзу.

Про це кореспондентці "Європейської правди" повідомили кілька дипломатів ЄС, обізнаних з перебігом засідання.

Угорщина не погодилася на подальше просування процесу відкриття двох останніх кластерів у переговорах з Україною про вступ до ЄС.

Джерела "Європейської правди" наразі не уточнили, які саме аргументи озвучив представник Угорщини, оголошуючи про відмову затвердження результатів скринінгу.

Кластер 4 "Зелений порядок денний та стала взаємопов'язаність" охоплює транспорт, енергетику, транс'європейські мережі, довкілля та зміну клімату, а кластер 5 "Ресурси, сільське господарство та політика згуртованості" – сільське господарство, ветеринарну та фітосанітарну політику, рибальство, а також фінансові й бюджетні положення.

Як повідомляла "Європейська правда", віцепрем’єр з європейської та євроатлантичної інтеграції Всеволод Ченцов у інтерв’ю "Європейській правді" заявив, що станом на зараз вдалося "перегорнути сторінку" відносин з Угорщиною, коли та створювала виклики на шляху України до ЄС.

Нагадаємо, 13 жовтня Рада Євросоюзу офіційно відкрила ще два кластери у переговорах про вступ України. Для цього Верховна Рада схвалила зміни до закону про освіту, щоби зняти вето Угорщини.

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