В Венгрии 11 мэров призвали помочь Украине в подготовке к зиме

В Венгрии мэры городов, поддерживающих побратимские отношения с украинскими городами, обнародовали открытое письмо с призывом помочь Украине перед наступлением суровой зимы.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на письмо, размещённое на сайте городского совета Будапешта.

Открытое письмо мэров семи городов и четырёх районов Будапешта было подготовлено в преддверии семидесятой годовщины Венгерской революции и освободительной борьбы 1956 года.

"То, чем для нас были революция и освободительная борьба 1956 года, сегодня для украинцев является оборонительной войной против российской агрессии. Мы решительно осуждаем полномасштабную войну, развязанную политическим руководством России против Украины, которая длится уже более четырех с половиной лет. Не может быть такого исторического оскорбления, политического интереса или стремления великой державы к господству, которые могли бы оправдать военное вторжение в независимую страну", – говорится в письме.

Подписавшие письмо заявляют, что быть городами-побратимами – это не только торжественные соглашения, взаимные визиты и совместные мероприятия, но и готовность помочь друг другу в беде. В частности – в преддверии суровой зимы, которая может ожидать Украину.

"Поэтому мы, подписанты этого заявления, обязуемся в меру наших возможностей использовать все имеющиеся средства, чтобы помогать соответствующим украинским населенным пунктам, уделяя особое внимание подготовке к приближающейся зиме и самым насущным гуманитарным потребностям населения", – заявляют мэры-подписанты письма.

Также чиновники призвали все венгерские органы местного самоуправления, которые поддерживают побратимские отношения с украинскими населёнными пунктами или намерены их установить, присоединиться к этой совместной инициативе.

"Призываем их связаться со своими украинскими партнерами, оценить их потребности и мобилизовать жителей своих населенных пунктов, общины, учреждения, общественные организации и предприятия для оказания помощи", – говорится в письме.

Открытое письмо подписали мэры городов Сегед, Секешфехервар, Эрд, Геделле, Ходмезёвашархей, Сомбатхей, Будаэрш, а также четырех районов Будапешта.

Ранее президент Венгрии Андраш Бака заявил, что сейчас Украина борется за сохранение своей независимости – то же самое делали венгры в 1956 году, во время антикоммунистического восстания против просоветского режима.

Напомним, Венгрия пока не соглашается на открытие кластеров 4 и 5 для Украины.