Президент Угорщини закликав підтримати Україну, яка "бореться за свободу, як і ми у 1956-му"

Президент Угорщини Андраш Бака заявив, що зараз Україна бореться за збереження своєї незалежності – те ж саме робили угорці у 1956 році, під час антикомуністичного повстання проти прорадянського режиму.

Про це Бака сказав у виступі на 81-й сесії Генасамблеї ООН у Нью-Йорку, пише "Європейська правда".

У 1956 році багато країн відкрили відчинили свої двері перед угорцями, яким довелося втекти з країни, пригадав Андраш Бака. Тепер Україна, за його словами, – у схожій ситуації.

"Сьогодні Україна бореться за збереження своєї незалежності. Угорщина засуджує повномасштабну наступальну війну Росії, яка порушує Статут ООН та міжнародне право. Ми виступаємо на захист права України на самооборону, її суверенітету та територіальної цілісності в межах міжнародно визнаних кордонів, а також права її народу самостійно вирішувати своє майбутнє. Свобода, за яку у 1956 році боролися угорці, – це та сама свобода, яку сьогодні ми маємо захищати й для українців", – сказав президент Угорщини.

За його словами, Угорщина хотіла б, щоб дипломатія поклала край війні, але для тривалого миру необхідна повага до суверенітету України.

"Якщо насильницьке захоплення територій стане загальноприйнятим способом вирішення суперечок, кожна менша країна матиме підстави для занепокоєння щодо свого майбутнього", – заявив Андраш Бака.

Нагадаємо, Андраш Бака офіційно вступив на посаду президента Угорщини 19 серпня 2026 року. Це сталося після зміни влади в Угорщині, коли після виборів у квітні 2026 року лідер політичної партії "Тиса" Петер Мадяр змінив попереднього прем’єр-міністра Віктора Орбана, який займав цю посаду 16 років.

Тим часом угорські посадовці відмовилися від зустрічі зі спікером Верховної Ради України Русланом Стефанчуком у Будапешті.