Рубіо назвав позитивною зустріч Зеленського з Віткоффом в Осло

Державний секретар США Марко Рубіо заявив у середу, що зустріч спеціального посланця США Стіва Віткоффа з президентом України Володимиром Зеленським була позитивною.

Заяву держсекретаря наводить Reuters, повідомляє "Європейська правда".

Як зазначив Рубіо, результатами цієї зустрічі Віткофф поділиться з кремлівським правителем Владіміром Путіним.

"Тепер, озброївшись цими ідеями, він зможе поїхати до Санкт-Петербурга й поділитися ними з російською стороною, і подивимося, чи вдасться нам досягти певного прогресу", – сказав він.

Рубіо також ще раз наголосив, що Вашингтон не обмежував доступ Києва до супутникової системи Starlink компанії SpaceX.

"Що я можу сказати з упевненістю, так це те, що ані президент Сполучених Штатів, ані будь-хто інший у нашій системі ніколи не вимагав внесення будь-яких змін до цієї системи. Ми не можемо вказувати приватній компанії, які рішення їй приймати, а які – ні", – додав він.

У вівторок в Осло відбулись переговори президента України Володимира Зеленського, прем’єр-міністра Норвегії Йонаса Гара Стьоре, президента Фінляндії Александра Стубба і представниками президента США Віткоффом і Кушнером.

Після переговорів Стубб розповів, що на них йшлося про питання, пов’язані з безпекою, енергетикою та економікою у контексті війни РФ проти України.

За даними Axios, в ході переговорів Кушнер, який долучився онлайн, вимагав від України припинити удари по російських НПЗ.

В ході візиту в Осло Зеленський також мав аудієнцію у норвезького короля Гокона VIII.