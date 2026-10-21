Рубіо назвав позитивною зустріч Зеленського з Віткоффом в Осло
Державний секретар США Марко Рубіо заявив у середу, що зустріч спеціального посланця США Стіва Віткоффа з президентом України Володимиром Зеленським була позитивною.
Заяву держсекретаря наводить Reuters, повідомляє "Європейська правда".
Як зазначив Рубіо, результатами цієї зустрічі Віткофф поділиться з кремлівським правителем Владіміром Путіним.
"Тепер, озброївшись цими ідеями, він зможе поїхати до Санкт-Петербурга й поділитися ними з російською стороною, і подивимося, чи вдасться нам досягти певного прогресу", – сказав він.
Рубіо також ще раз наголосив, що Вашингтон не обмежував доступ Києва до супутникової системи Starlink компанії SpaceX.
"Що я можу сказати з упевненістю, так це те, що ані президент Сполучених Штатів, ані будь-хто інший у нашій системі ніколи не вимагав внесення будь-яких змін до цієї системи. Ми не можемо вказувати приватній компанії, які рішення їй приймати, а які – ні", – додав він.
У вівторок в Осло відбулись переговори президента України Володимира Зеленського, прем’єр-міністра Норвегії Йонаса Гара Стьоре, президента Фінляндії Александра Стубба і представниками президента США Віткоффом і Кушнером.
Після переговорів Стубб розповів, що на них йшлося про питання, пов’язані з безпекою, енергетикою та економікою у контексті війни РФ проти України.
За даними Axios, в ході переговорів Кушнер, який долучився онлайн, вимагав від України припинити удари по російських НПЗ.
В ході візиту в Осло Зеленський також мав аудієнцію у норвезького короля Гокона VIII.