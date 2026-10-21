Рубио назвал встречу Зеленского с Уиткоффом в Осло позитивной

Государственный секретарь США Марко Рубио заявил в среду, что встреча специального посланника США Стива Уиткоффа с президентом Украины Владимиром Зеленским прошла в позитивном ключе.

Заявление госсекретаря приводит Reuters, сообщает "Европейская правда".

Как отметил Рубио, результатами этой встречи Уиткофф поделится с кремлевским правителем Владимиром Путиным.

"Теперь, вооружившись этими идеями, он сможет поехать в Санкт-Петербург и поделиться ими с российской стороной, и посмотрим, удастся ли нам достичь определенного прогресса", – сказал он.

Рубио также еще раз подчеркнул, что Вашингтон не ограничивал доступ Киева к спутниковой системе Starlink компании SpaceX.

"Что я могу сказать с уверенностью, так это то, что ни президент Соединенных Штатов, ни кто-либо другой в нашей системе никогда не требовал внесения каких-либо изменений в эту систему. Мы не можем указывать частной компании, какие решения ей принимать, а какие – нет", – добавил он.

Во вторник в Осло состоялись переговоры президента Украины Владимира Зеленского, премьер-министра Норвегии Йонаса Гара Стёре, президента Финляндии Александра Стубба и представителей президента США Уиткоффом и Кушнером.

После переговоров Стубб рассказал, что на них обсуждались вопросы, связанные с безопасностью, энергетикой и экономикой в контексте войны РФ против Украины.

По данным Axios, в ходе переговоров Кушнер, присоединившийся к ним в режиме онлайн, потребовал от Украины прекратить удары по российским НПЗ.

В ходе визита в Осло Зеленский также посетил аудиенцию у норвежского короля Хокона VIII.