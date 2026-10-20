Зеленський розповів про свою зустріч з королем Норвегії

Президент Володимир Зеленський у вівторок мав аудієнцію у короля Норвегії Гокона VIII під час свого візиту до Осло.

Про це Зеленський повідомив в Telegram, пише "Європейська правда".

Президент зазначив, що обговорив з норвезьким монархом питання повернення українських дітей, викрадених Росією.

Крім того, йшлося про гуманітарну ситуацію в окупованих РФ Олешках.

"Говорили про повернення українських дітей, яких викрала Росія. Маємо повернути кожну українську дитину. Обговорили, які можемо зробити для цього кроки. Докладаємо максимальних зусиль, щоб допомогти і нашим людям в окупованих росіянами Олешках. Ситуація там просто жахлива", – написав Зеленський.

Президент висловив вдячність королю Гокону VIII, норвезькому уряду та народу за підтримку України.

Зеленський прибув до Осло у вівторок для переговорів з норвезькими посадовцями, а також для проведення перемовин зі спецпредставниками президента США та європейцями з метою завершення війни.

Раніше у вівторок спецпредставник президента США Стів Віткофф прибув до Норвегії для переговорів щодо завершення російсько-української війни. Його колега Джаред Кушнер братиме участь дистанційно, зять президента Трампа захворів на грип.

На переговорах в Осло будуть також присутні представники Британії, Франції, Німеччини та Польщі і посадовці з ЄС та НАТО.

Євросоюз представлятиме керівник кабінету президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн, а НАТО – заступник керівника апарату генерального секретаря Альянсу Марка Рютте.