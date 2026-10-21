У Польщі розкритикували проголошення 2027-го роком УПА та Шухевича

Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш заявив, що 2027 рік, оголошений роком УПА у Львівській області, шкодить стосункам двох країн.

Про це він написав на своєму акаунті в Х, пише "Європейська правда".

Необхідно, щоб українська влада відмовилася від ідеї назвати 2027 рік "роком УПА та Романа Шухевича", вважає Косіняк-Камиш.

"Рішення Львівської обласної ради про проголошення 2027-го року роком УПА та Шухевича є неприйнятним. Воно не сприяє побудові взаємної довіри між народами, а навпаки, поглиблює розколи", – написав міністр оборони Польщі.

Львівська обласна рада проголосувала за рішення оголосити 2027-ий "роком Романа Шухевича, Української повстанської армії та Олега Ольжича" на сесії 20 жовтня.

Раніше у Польщі висунули звинувачення українцю за написи, що прославляють УПА та Бандеру.

Нагадаємо, президент Польщі Кароль Навроцький у день пам’яті жертв Волинської трагедії закликав законодавчо заборонити у Польщі червоно-чорний прапор ОУН-УПА.