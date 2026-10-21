В Польше раскритиковали объявление 2027-го годом УПА и Шухевича

Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что 2027 год, объявленный годом УПА во Львовской области, наносит ущерб отношениям двух стран.

Об этом он написал в своём аккаунте в X, сообщает "Европейская правда".

Необходимо, чтобы украинские власти отказались от идеи назвать 2027 год "годом УПА и Романа Шухевича", считает Косиняк-Камыш.

"Решение Львовского областного совета о провозглашении 2027 года годом УПА и Шухевича неприемлемо. Оно не способствует укреплению взаимного доверия между народами, а наоборот, усугубляет расколы", – написал министр обороны Польши.

Львовский областной совет проголосовал за решение объявить 2027-й "годом Романа Шухевича, Украинской повстанческой армии и Олега Ольжича" на сессии 20 октября.

Ранее в Польше выдвинули обвинения украинцу за надписи, прославляющие УПА и Бандеру.

Напомним, президент Польши Кароль Навроцкий в день памяти жертв Волынской трагедии призвал законодательно запретить в Польше красно-черный флаг ОУН-УПА.