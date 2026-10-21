В Угорщині заарештували ексголову Національного банку Дьйордя Матолчі

Головна слідча прокуратура взяла під варту Дьйордя Матолчі, колишнього голову Центрального банку Угорщини та міністра за часів Віктора Орбана.

Про це пише інформагентство Telex, інформує "Європейська правда".

Дьйордя Матолчі затримали вранці у середу, 21 жовтня. Крім Матолчі, під варту взяли ще кількох осіб, серед яких адвокат та власник компанії, що виконував реконструкцію вілли на грецькому Міконосі, пов’язаної з сином експосадовця Адамом Матолчі.

"Мого клієнта підозрюють у скоєнні злочину економічного шахрайства, що спричинило значні майнові збитки, та у вчиненні правопорушення, пов’язаного з використанням підробленого приватного документа", – повідомив агентству Пал Баткі, юридичний представник Дьйордя Матолчі.

Адвокат додав, що допит підозрюваного ще не розпочався, очікується, що це відбудеться в першій половині дня.

Центральна слідча генеральна прокуратура опублікувала заяву, в якій зазначено, що проводяться слідчі дії у рамках розслідування, яке триває за фактом злочину зловживання довірою, що спричинило особливо значний майновий збиток.

У вересні керівництво Угорського національного банку подало заяву щодо підозри у зловживанні довірою, недбалому виконанні службових обов’язків, шахрайстві та зловживанні службовим становищем у зв’язку зі знеціненням п’яти об’єктів нерухомості, що перебувають у його власності.

Незабаром після цього голова Центрального банку Угорщини Міхай Варга також повідомив, що в установлений термін передав ще 30 тисяч сторінок документів слідчій комісії, яка розслідує зловживання, пов’язані з попередньою діяльністю банку.

Раніше повідомляли, що син колишнього голови Центрального банку Угорщини Дьйордя Матолчі перевозить свої найцінніші активи з Будапешта до Дубая.

Нагадаємо, Дьйордь Матолчі очолював Центральний банк Угорщини до кінця листопада 2024 року, коли тодішній прем’єр-міністр Віктор Орбан замінив його на Міхая Варгу, з метою відновити економіку перед виборами.